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Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına ile ilgili soruşturma çerçevesinde, 36'sı muvazzaf, 10'u askerlerden sorumlu “mahrem imam” olmak üzere toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına ile ilgili soruşturma çerçevesinde, 36'sı muvazzaf, 10'u askerlerden sorumlu “mahrem imam” olmak üzere toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:55
Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı ifadeleri ve beyanatları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 “mahrem imam” dahil olmak üzere toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 farklı ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şu ana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülüyor. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. 

Ayrıca şüpheliler hakkında Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, ikamet ettikleri adreslerde arama ve el koyma kararının da alındığı bilgisine yer verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 24'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 3'ünün Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaptıkları belirtildi. Ayrıca söz konusu şüphelilerden 1'inin yarbay, 13'ünün binbaşı, 10'unun yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 12'sinin üsteğmen, 12'sinin astsubay ve 6'sının askeri okul öğrencisi olduğu ifade edildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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