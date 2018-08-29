Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Tekirdağ'da bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nın içinde yer alan mescide 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ismi verildi. Fakat Komutan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı'nın, Ömer Halisdemir'in adını sildirerek yerine "Kışla Mescidi" yazan bir levha astırdığı öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda bulunan mescide Şehit Ömer Halisdemir'in adının verilmesinden rahatsızlık duyan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, şehidin ismini kaldırtarak kışla mescidi ibaresini yazdırdı.



Kışlada bulunan 40 kişilik küçük mescidin, yetersizlikten dolayı yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda isimli şirketler, durumdan haberdar olunca mescidin yapımına destek oldu. Başlayan inşaat işlerinden sonra mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkartıldı. Yeni mescide büyük kahramanlık göstererek 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verildi.



Yeni mescid kışlada ibadete açılırken, Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay gibi bir süre sonra skandal nitelikte bir talimat verdi. Komutan Kubilay Karslı, 22 Ağustos 2018 sabahı mescidden, Şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırttı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirildi. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekerken, Kubilay Karslı'nın emekliliğine 3 gün kala bu kararı alması dikkat çekti.



Şehidin ismini mescidden kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkardığı iddia edildi. Bütün zorlamalara ve engellemelere rağmen onarılayarak yeniden ibadete açılan mescidin, açıldığı cuma günü "Burada namaz kılınamaz" ve "Ya bina çökerse" bahanesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Valilikten gelen onay yazısı ile mescidin tekrar ibadete açıldığı öğrenildi.

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