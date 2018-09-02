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Ömer Halisdemir'e Bir Ayıp Daha!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini yaptığı kahramanlık ile değiştiren isimlerden olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepkilere neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, tantuni tezgahına el koydu.

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Ömer Halisdemir'e Bir Ayıp Daha!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini yaptığı kahramanlık ile değiştiren isimlerden olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepkilere neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, tantuni tezgahına el koydu.

02 Eylül 2018 Pazar 18:07
Ömer Halisdemir'e Bir Ayıp Daha!..

15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini yaptığı kahramanlık ile değiştiren isimlerden olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanan tantunici büyük tepkilere neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tantuni tezgahındaki kahramanın fotoğrafı ve ismi çıkartıp, tantuni tezgahına el koydu.

Adana Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Öğretmenler Bulvarı'nda tantuni satışı için özel olarak  tasarlanmış kamyonette, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanarak yöresel tantuni satıldığı ihbar alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile 'Halis Tantuni' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahalede bulundu. Ekipler, üzerinde 'Halis Tantuni' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını söylemeyen seyyar satıcı, "Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu" ifadelerini kullandı.

Kahramana bir ayÄ±p daha

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Anahtar Kelimeler:
ömer halisdemir e ayıp daha
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Ahmet tikici Erzurum 58 dakika önce

Güzel şehidimizin adıyla ticaret yapan veya her ne şekil olursa olsun
Haddini asanlar namus şeref yoksunu kimliksiz itler

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Melih Akkaş 16 dakika önce

Milli duyguları ticari bir amaç için kullanmamalıyız.

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