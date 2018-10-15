Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ölen Babası Rüyasına Giren Patron İşçilerine Zam Yaptı!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun çalışanlarına yaptığı %10 zam ile ilgili ilginç detayları aktardı.

banner396

Ölen Babası Rüyasına Giren Patron İşçilerine Zam Yaptı!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun çalışanlarına yaptığı %10 zam ile ilgili ilginç detayları aktardı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:01
Ölen Babası Rüyasına Giren Patron İşçilerine Zam Yaptı!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun çalışanlarına yaptığı %10 zam ile ilgili ilginç detayları aktardı.

Vahap Munyar, "Senegal’de demir-çelike 2 milyar dolar yatıracak" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında "Nuryıldız’ın patronu Şahin Nalbant, önceki pazar sabahı İstanbul Valisi Vasip Şahin’le Pelit’in fabrikasında aile buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, Akümsan’ın patronu Abdullah Bingöl ve Nurkan Nalbant katıldı" bilgisini paylaştı.

ÇALIŞANLARINA %10 ZAM YAPTI

"Abdullah Bingöl, Çetin Civata ile bilinen Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun grup personeline % 10 zam yapma kararına ilişkin ilginç ayrıntıyı paylaştı" diyen Munyar, şöyle devam etti:

ÖLEN BABASI RÜYASINA GİRİP 'ZAM YAPIN' DEMİŞ

"Tecdelioğlu, rahmetli babasını rüyasında görmüş. Babası rüyasında, 'Oğlum, işçinize zam yapın' demiş. Bunun üzerine yılbaşı zammının 10 puanlık bölümünü şimdiden yapma kararı almışlar." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 10:00
Anahtar Kelimeler:
ölen babası rüyasına giren patron işçilerine zam yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu!
Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında
Soylu: Atatürk'e hakaret edip video çeken kişi gözaltında
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşamış

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim