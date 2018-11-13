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Öldürülen Terörist Sayısı 57 Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen saldırılarda öldürülen terörist sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.

Öldürülen Terörist Sayısı 57 Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen saldırılarda öldürülen terörist sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.

13 Kasım 2018 Salı 21:45
Öldürülen Terörist Sayısı 57 Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen saldırılarda öldürülen terörist sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiş; böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşım kısa sürede onlarca yorum, yüzlerce reetwet ve binden fazla beğeni aldı.

MSB'nin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

"Devam mehmetçik"

"Allah yâr ve yardımcımız olsun."

"Ateşleri bol olsun"

"Allah kılıcınızı keskin etsin. Rabbim TÜRK askerini polisini korusun. Ne mutlu Türküm diyene..."

"Vurun yiğitlerim.1 tane terörist kalmayıncaya kadar operasyonlar devam edecek.Kahraman mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2018 22:34
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