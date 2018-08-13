Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..

Tunceli’de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi Tarık Akın isimli “Yetiş” kod adlı terörist için İstanbul / Sarıgazi’de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende teröristin yakınları polislere saldırdı.
Rezalcet görüntüler, Soner Karabulut isimli PKK Terör Örgütü sempatizanı bir gazeteci tarafından twitter'dan paylaşıldı.
İşte o görüntüler;
Tarık Akın sarigazide sonsuzluğa uğurlandı 2 pic.twitter.com/hKNSGW2Wyk— Soner Karabulut (@sonerrkarabulut) 11 Ağustos 2018
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İyi olmuş
Ben olsam ordaki yakınlarınıda bi güzel döverdim defolun gidin vatan hainleri bu ülkeyi bozamayacaksınız sonunuz gelsin kurban olun polisimize askerimize
Katılanların hepsi terörist nerde devlet