Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..

Tunceli’de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi Tarık Akın isimli “Yetiş” kod adlı terörist için İstanbul / Sarıgazi’de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende teröristin yakınları polislere saldırdı.
Rezalet görüntüler, PKK Terör Örgütü sempatizanı biri tarafından twitter'dan paylaşıldı.
KPSSCAFE.COM.TR | Ankara
İyi olmuş
Ben olsam ordaki yakınlarınıda bi güzel döverdim defolun gidin vatan hainleri bu ülkeyi bozamayacaksınız sonunuz gelsin kurban olun polisimize askerimize
Katılanların hepsi terörist nerde devlet
Hepsi terorst polise vur emri verilmeli hepsini taramali bu ulkenin ekmegini yemesinler bir dk bile
Şunlara cenaze töreni dahi yapılmasına izin veriliyor . Cesetleri almayın çürüsün gitsin . Soysuz köpeker . O cenazeye katılan çoğu kişi şimdi dağa çıkacak . Onların hepsi terörist
Defolsun girsinler hainler
Fero turk askeri olmazsa ıraktaki gibi elin gavur askeri gelir seninde sülalene recavuz eder ya bunu bilmeyecek kadqr salaksin yada o.ç olmak istiyorsun