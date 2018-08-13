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Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..

Tunceli’de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi Tarık Akın isimli “Yetiş” kod adlı terörist için İstanbul / Sarıgazi’de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende teröristin yakınları polislere saldırdı.

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Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..

Tunceli’de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi Tarık Akın isimli “Yetiş” kod adlı terörist için İstanbul / Sarıgazi’de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende teröristin yakınları polislere saldırdı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:47
Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..

Tunceli’de etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi Tarık Akın isimli “Yetiş” kod adlı terörist için İstanbul / Sarıgazi’de cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende teröristin yakınları polislere saldırdı.

Rezalet görüntüler, PKK Terör Örgütü sempatizanı biri tarafından twitter'dan paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:44
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öldürülen pkk terörist cenaze töreni düzenlendi polisimize saldırdılar
Yorumlar
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Fero 2 gün önce

İyi olmuş

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Çiğdem 2 gün önce

Ben olsam ordaki yakınlarınıda bi güzel döverdim defolun gidin vatan hainleri bu ülkeyi bozamayacaksınız sonunuz gelsin kurban olun polisimize askerimize

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Veysel ışık 2 gün önce

Katılanların hepsi terörist nerde devlet

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turk 2 gün önce

Hepsi terorst polise vur emri verilmeli hepsini taramali bu ulkenin ekmegini yemesinler bir dk bile

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Hüseyin Sağır 2 gün önce

Şunlara cenaze töreni dahi yapılmasına izin veriliyor . Cesetleri almayın çürüsün gitsin . Soysuz köpeker . O cenazeye katılan çoğu kişi şimdi dağa çıkacak . Onların hepsi terörist

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Börü 2 gün önce

Defolsun girsinler hainler

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Osman 1 gün önce

Fero turk askeri olmazsa ıraktaki gibi elin gavur askeri gelir seninde sülalene recavuz eder ya bunu bilmeyecek kadqr salaksin yada o.ç olmak istiyorsun

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