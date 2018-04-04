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Okulu 1 Yıl Uzattı-Lüks Otomobil Kazandı

Eskişehir'de meydana gelen olayda tek dersten kaldığı için ailesinin yanına gidemeyen bir öğrenc, bu sırada yaptığı alış veriş ile bir çekilişe katıldı. çekilişte öğrenciye bir otomobil çıktı.

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Okulu 1 Yıl Uzattı-Lüks Otomobil Kazandı

Eskişehir'de meydana gelen olayda tek dersten kaldığı için ailesinin yanına gidemeyen bir öğrenc, bu sırada yaptığı alış veriş ile bir çekilişe katıldı. çekilişte öğrenciye bir otomobil çıktı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:58
Okulu 1 Yıl Uzattı-Lüks Otomobil Kazandı

Alınan son bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okumakta olan  24 yaşındaki Emine Büşra Öznur isimli öğrenci, tek dersini veremediği için okulunu bir sene uzatmak zorunda kaldı.

Okulun bir yıl uzaması Öznur için olumsuz bir durum gibi görünse de, Eskişehir'de kaldığı bu süre içerisinde bir alışveriş merkezinin çekilişine katılan Öznur, Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonucunda, son model lüks bir otomobil kazandı. Son model otomobilini bugün teslim alan üniversite öğrencisi Emine Büşra Öznur, mezuniyet hediyesi ile birlikte Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

86 bin kişinin 530 bin katılım fişi ile katıldığı çekiliş sonucu otomobile kavuşan Emine Büşra Öznur, bugün yeni aracını teslim aldı. Otomobilin kendisine çıkacağını düşünmediği aktaran Öznur, şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir'de öğrenciyim. Bu sene mezun olacağım. Tek ders sebebiyle okulum uzamıştı. Bu yüzden 1 sene daha Eskişehir'de kaldım. Sonrasında çekilişe katıldım ve şans eseri çıktı. Açıkçası beklemiyordum. Çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir şey yaşamadım, ilk defa başıma geliyor. Şu an için arabayla bir planım yok ama düşüneceğim. Kullanmayı istiyorum, bakacağız"

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Son Güncelleme: 04.04.2018 18:46
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çekilişEskişehir AtabaARABA ÇEKİLİŞİ
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