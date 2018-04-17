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Okulda Tüyler Ürperten Saldırı: Erkek Öğrenciyi Spor Salonuna Götürüp..

Kocaeli'de feci bir olay meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre bir okulda engelli kadrosu ile çalışan personel, spor salonuna götürdüğü öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

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Okulda Tüyler Ürperten Saldırı: Erkek Öğrenciyi Spor Salonuna Götürüp..

Kocaeli'de feci bir olay meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre bir okulda engelli kadrosu ile çalışan personel, spor salonuna götürdüğü öğrenciye cinsel istismarda bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 14:38
Okulda Tüyler Ürperten Saldırı: Erkek Öğrenciyi Spor Salonuna Götürüp..

Kocaeli Dilovası İlçesinde flaş bir olay meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre okulda tüyler ürpertici bir olay yaşandı.

Dilovası’nda bulunan bir ortaokulda meydana gelen feci olayda, okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. isimli kişi, yanına aldığı bir erkek çocukla birlikte tadilat için okulun konferans salonuna doğru gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Yşaadığı şey karşısında şoka uğrayan çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler olaya anında müdahale etti.

Çocuk yaşananları öğretmenlerine anlatınca durum hemen polis ekiplerine bildirildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.’nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarTacizKocaeli HaberDilovası Taciz
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