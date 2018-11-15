Okulda Panik! Çok Sayıda Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Trabzon'a bağlı Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Üzücü olay, öğle saatlerinde Trabzon'a bağlı Vakfıkebir ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'ndeki Çavuşlu İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin bazıları, öğle saatlerinde özel şirket tarafından getirilen yemeklerden yedikten sonra, öğretmenlerine mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu.

Şikayet üzerine 25 öğrenci, okul idaresine ait özel araç ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi ve şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, bahse konu yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynaklar; DHA

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