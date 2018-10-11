Okulda Korkutan Yangın!

Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de bulunan Şair Zihni Ortaokulu'nda yangın çıktı. Öğrenciler okuldan çabucak tahliye edildi.

YANGIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI!

Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edilerek okul boşaltıldı. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu. Dumandan etkilenen ve panik yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

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