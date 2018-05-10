Okulda Korkutan Olay: Kalorifer Peteklerinin Arasından..

Flaş haberin adresi Balıkesir oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan bir okulda kalorifer peteğinin arasında görülen yılan, okulun tahliye edilmesine sebep oldu.

İHA'da yer alan habere göre olay, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesi'nin atölyesinde meydana geldi. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören okuldaki öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine kısa süre içinde okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye erleri tarafından yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

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