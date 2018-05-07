Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..

Son dakika haberi: Okul müdürünün 7 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Müdürün kız öğrencileri WhatsApp'ta yolladığı mesajlarla da taciz ettiği ortaya çıktı.

banner396

Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..

Son dakika haberi: Okul müdürünün 7 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Müdürün kız öğrencileri WhatsApp'ta yolladığı mesajlarla da taciz ettiği ortaya çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:41
Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..

Okul müdürünün öğrenciye sözleri tüyler ürpertti.

İstanbul'un Fatih İlçesinde bulunan bir okulda korkunç olaylar meydana geldi. Edinilen bilgilere burada bulunan bir devlet lisesinde okul müdüründen öğrenciye cinsel istismar saldırısı geldi. Okulda öğrenim görmekte olan 7 kız öğrencinin rehber öğretmenlerine anlatmaları sonucu ortayua çıkan olay sonrası, şikâyet Savcılığıa yapıldı ve oaly Tükriye genelinde büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

ÖĞRENCİYE: RUSLARA BENZİYORSUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan skandal olay ile ilgili düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M. isimli kişi, staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözler sarf ettiğini belirtti. Diğer öğrenci E.O. isimli kız ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını söyledi.

KARIMIN MODASI GEÇTİ

Mağdure ayrıca şüphelinin, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.

Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla lakaytlık gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti. Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi.

Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

KPSSCAFE.COM.TR   | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberTacizOkul Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gözde çınar 3 saat önce

ne günlere kaldık. okul ikinci ailemiz diye bizlere bunları öğretirken. Çoluğumuzu çocuğumuzu bu insanlara emanet ederken düştüğümüz duruma ba..
yazık çok yazık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç
AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Flaş Sonuç
Aşiret Kararıyla Milletvekili Aday Adayı Oldu!
Aşiret Kararıyla Milletvekili Aday Adayı Oldu!
Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü
Flaş: Silopi'de Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim