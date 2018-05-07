Okulda Korkunç Taciz: Karımın Modası Geçti Sen Ruslara Benziyorsun Dedi ve..

Okul müdürünün öğrenciye sözleri tüyler ürpertti.

İstanbul'un Fatih İlçesinde bulunan bir okulda korkunç olaylar meydana geldi. Edinilen bilgilere burada bulunan bir devlet lisesinde okul müdüründen öğrenciye cinsel istismar saldırısı geldi. Okulda öğrenim görmekte olan 7 kız öğrencinin rehber öğretmenlerine anlatmaları sonucu ortayua çıkan olay sonrası, şikâyet Savcılığıa yapıldı ve oaly Tükriye genelinde büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

ÖĞRENCİYE: RUSLARA BENZİYORSUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşanan skandal olay ile ilgili düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M. isimli kişi, staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözler sarf ettiğini belirtti. Diğer öğrenci E.O. isimli kız ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını söyledi.

KARIMIN MODASI GEÇTİ

Mağdure ayrıca şüphelinin, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.

Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla lakaytlık gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti. Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi.

Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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