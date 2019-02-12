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Okul bahçesinde rakı sofrası kurdular

Muğla Bodrum’a bağlı Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman ile Pınarlıbeler Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu müdürü Ulvi Üresin’in okul bahçesinde rakı sofrası kurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Okul bahçesinde rakı sofrası kurdular

Muğla Bodrum’a bağlı Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman ile Pınarlıbeler Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu müdürü Ulvi Üresin’in okul bahçesinde rakı sofrası kurduğu görüntüler ortaya çıktı.

12 Şubat 2019 Salı 10:45
Okul bahçesinde rakı sofrası kurdular

Akşam gazetesinden Mustafa İnci'nin haberine göre, Pınarlıbeler Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu müdürü Ulvi Üresin, Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman ile tartışması sonrası sosyal medya hesabında fotoğraf paylaştı.

Okul bahçesinde çilingir sofrası kurulduğu gözlenen fotoğraf için Karaman, "O yemek okul müdürünün veda yemeğiydi" dedi.

Rakı sofrası için okul müdürünün makam koltuğunun da bahçeye indirildiği görüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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okul bahçesinde rakı sofrası kurdular
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İşte 2 gün önce

İşte mülakatla seçtiğiniz müdürler. Mülakatmış , performans mış sevsinler sizi.

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... 2 gün önce

ee yani ? kime ne zararı var ? okul saatinde yapmamışlar sonuçta

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Ismail 2 gün önce

ASIL BUNLARI MULAKATA SOKACAKSIN BIR DAHA CIKARMAYACAKSIN. ZATEN BUNLAR EMEKLIDIR GÖREVDEN AT GITSIN OZAMAN NERDE KURUYORSA KURSUN SOFRASINI.

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Burak Aygün 2 gün önce

Varolll Müdürümm

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Fatma 1 gün önce

İhraç edilmesi gereken bir vatandaş iste

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Mamut 1 gün önce

Kahretsin

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Ss 1 gün önce

Seçim geliyor ya başladılar yine klasik yalanlara

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Reziller 1 gün önce

Sen ve senin zihniyetinde ki herkesin Allah belasını versin

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