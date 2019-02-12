okul bahçesinde rakı sofrası kurdular

Akşam gazetesinden Mustafa İnci'nin haberine göre, Pınarlıbeler Nilgün Doktor Kerim Cangır İlköğretim Okulu müdürü Ulvi Üresin, Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kahraman ile tartışması sonrası sosyal medya hesabında fotoğraf paylaştı.
Okul bahçesinde çilingir sofrası kurulduğu gözlenen fotoğraf için Karaman, "O yemek okul müdürünün veda yemeğiydi" dedi.
Rakı sofrası için okul müdürünün makam koltuğunun da bahçeye indirildiği görüldü.
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İşte mülakatla seçtiğiniz müdürler. Mülakatmış , performans mış sevsinler sizi.
ee yani ? kime ne zararı var ? okul saatinde yapmamışlar sonuçta
ASIL BUNLARI MULAKATA SOKACAKSIN BIR DAHA CIKARMAYACAKSIN. ZATEN BUNLAR EMEKLIDIR GÖREVDEN AT GITSIN OZAMAN NERDE KURUYORSA KURSUN SOFRASINI.
Varolll Müdürümm
İhraç edilmesi gereken bir vatandaş iste
Kahretsin
Seçim geliyor ya başladılar yine klasik yalanlara
Sen ve senin zihniyetinde ki herkesin Allah belasını versin