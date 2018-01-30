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Okul Bahçesinde Korkunç Olay! 16 Yaşındaki Kız Cinayetten Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 22 Ocak Akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulduğu belirlenen iki gençten Muhammed Kılınç yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamazken, B.T. isimli genç kız tedavisinin ardından tutuklandı.  

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Okul Bahçesinde Korkunç Olay! 16 Yaşındaki Kız Cinayetten Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 22 Ocak Akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulduğu belirlenen iki gençten Muhammed Kılınç yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamazken, B.T. isimli genç kız tedavisinin ardından tutuklandı.  

30 Ocak 2018 Salı 16:25
Okul Bahçesinde Korkunç Olay! 16 Yaşındaki Kız Cinayetten Tutuklandı
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Okul Bahçesinde Korkunç Olay! 16 Yaşındaki Kız Cinayetten Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 22 Ocak Akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulduğu belirlenen iki gençten Muhammed Kılınç yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamazken, B.T. isimli genç kız tedavisinin ardından tutuklandı.  

22 Ocak tarihinde Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Köyü mahallesinde meydana gelen olay, gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen silah sesleri üzerine mahalledeki ortaokulun bahçesine giden mahalle sakinleri, Muhammed Kılınç ile 16 yaşındaki genç kızı yerde kanlar içerisinde buldu. Otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesine götürülen gençlerden Kılınç, ilk müdahelenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir tabanca buldu.

Yoğun bakımda tedavisi süren Muhammed Kılınç'ın hayatını kaybettiği bildirildi.  Soruşturmayı devam ettiren Jandarma Ekipleri, tedavisi sona erdikten sonra 16 yaşındaki genç kızı gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T. kuvvetli suç şüphesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili savcılığın soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 16:29
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