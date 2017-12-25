OHAL Komisyonundan Açıklama Geldi! OHAL O Tarihte Sona Mı Erecek?

OHAL Komisyonundan bugün yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Komisyondan yapılan açıklamada başvuru işlemlerinin 21 Şubat 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi. Bu da sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında OHAL'in biteceği tarih olarak görülmeye başlandı. Fakat OHAL komisyonundan yapılan açıklamada 695 sayılı KHK ile ilgili başvuruların 21 Şubat'a kadar süreceği belirtildi. Bundan sonra çıkacak KHK'larla ilgili başvurular için farklı tarihler verilmesi söz konusu olabilir. İşte OHAL Komisyonundan yapılan açıklama, "

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir.

24 Aralık tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 695 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 21 Şubat 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir

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