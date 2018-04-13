OHAL Komisyonu Kararları Açıklandı! 12 Bin Başvuru Karara Bağlandı

OHAL Komisyonu başvuru sonuçlarıyla ilgili komisyondan bilgilendirme duyurusu yapıldı.

OHAL Komisyonuna şimdiye kadar 108 bin 660 başvuru yapıldığına yer verilen duyuruda, incelemesi devam eden başvuru sayısının 96 bin 660 olduğu, 12 bin dosyanın karara bağlandığı bildirildi.

Komisyondan yapılan açıklamanın tam metnine aşağıdan erişebilirsiniz :

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i Raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 230 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 380.000evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 107.175'i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

13/04/2018tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 108.660'tır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (12.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 96.660'tır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 13/04/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1.990 ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyaları üzerinden verilen (310 kabul, 9.700 ret) 10.010 inceleme kararı, olmak üzere toplam 12.000'dir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara ivedilikle gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacaklardır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

KPSSCAFE - ANKARA