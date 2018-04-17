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OHAL 7. Defa Uzatılıyor! Tezkere TBMM'ye Sunuldu!

OHAL'in 7. Kez uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

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OHAL 7. Defa Uzatılıyor! Tezkere TBMM'ye Sunuldu!

OHAL'in 7. Kez uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

17 Nisan 2018 Salı 20:13
OHAL 7. Defa Uzatılıyor! Tezkere TBMM'ye Sunuldu!

OHAL'in 7. Kez uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Olağanüstü Halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin bugün MGK hükümete tavsiye kararını bildirmiş Başbakanlık 'ta tezkereyi hazırladıktan sonra TBMM'ye sundu.

Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen 18 Ocak 2018 tarihli ve 1178 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan OHAL'in 19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmasını öngörüyor. Tasarı TBMM'de oylanacak ve kısa süre sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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