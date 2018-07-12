Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Eş durumu nedeniyle farklı merkezlerde öğretmenlik görevini sürdürmek zorunda kalan eşler için süreç, okulların açılmasıyla devam edecek. Mazerete bağlı atamalar aracılığıyla bu durumun önüne geçebilecek olan öğretmenler, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, eş durumu nedeniyle farklı görev alanlarında çalışmaya devam eden vatandaşların atamaları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler...

Öğretmenlerin Eş Durumu Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Öğretmenlerin eş durumu atamaları, il dışı atamaların ardından araştırılmaya başlandı.

Tayin başvurusu yapan ancak atandıkları ilde farklı ilçelerde yer almak zorunda kalan öğretmenler için ise mazeretli il içi yer değiştirme hakkı ortaya çıkacak.

Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu ile; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Kaynak : AA

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