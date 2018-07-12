Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Eş durumu nedeniyle farklı merkezlerde öğretmenlik görevini sürdürmek zorunda kalan eşler için süreç, okulların açılmasıyla devam edecek. Mazerete bağlı atamalar aracılığıyla bu durumun önüne geçebilecek olan öğretmenler, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, eş durumu nedeniyle farklı görev alanlarında çalışmaya devam eden vatandaşların atamaları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

banner396

Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Eş durumu nedeniyle farklı merkezlerde öğretmenlik görevini sürdürmek zorunda kalan eşler için süreç, okulların açılmasıyla devam edecek. Mazerete bağlı atamalar aracılığıyla bu durumun önüne geçebilecek olan öğretmenler, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, eş durumu nedeniyle farklı görev alanlarında çalışmaya devam eden vatandaşların atamaları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:54
Öğretmenlerin eş durumu atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Eş durumu nedeniyle farklı merkezlerde öğretmenlik görevini sürdürmek zorunda kalan eşler için süreç, okulların açılmasıyla devam edecek. Mazerete bağlı atamalar aracılığıyla bu durumun önüne geçebilecek olan öğretmenler, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, eş durumu nedeniyle farklı görev alanlarında çalışmaya devam eden vatandaşların atamaları ne zaman ve nasıl gerçekleşecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler...

Öğretmenlerin Eş Durumu Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Öğretmenlerin eş durumu atamaları, il dışı atamaların ardından araştırılmaya başlandı. 

Tayin başvurusu yapan ancak atandıkları ilde farklı ilçelerde yer almak zorunda kalan öğretmenler için ise mazeretli il içi yer değiştirme hakkı ortaya çıkacak. 

Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu ile; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Kaynak : AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
MebÖğretmen AtamasıEş Durumu Atamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evli Kadına Önce Cinsel İçerikli Mesajlar Yolladı, Daha Sonra..
Evli Kadına Önce Cinsel İçerikli Mesajlar Yolladı, Daha Sonra..
Sağlık Bakanlığı'ndan Kadro Verilen Taşeron İşçiler Hakkında Açıklama!..
Sağlık Bakanlığı'ndan Kadro Verilen Taşeron İşçiler Hakkında Açıklama!..
Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor!..
Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim