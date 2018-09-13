Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi

Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yönetimlerine gönderilen yazıda eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için bedelli askerlikten faydalanacak öğretmenlerin 21 günlük temel askeri eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

banner396

Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi

Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yönetimlerine gönderilen yazıda eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için bedelli askerlikten faydalanacak öğretmenlerin 21 günlük temel askeri eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:45
Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi

Milli Eğitim bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bilgilendirme yazısında, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini talep eden Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına göndererek sürecin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacak.

Bu çerçevede öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazı şöyle;

Kaynaklar; Haber 7

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz
Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz
12 Yaşındaki Kız Çocuğuna 20 Lira Verip Arabada Tecavüz Etmeye Kalktı
12 Yaşındaki Kız Çocuğuna 20 Lira Verip Arabada Tecavüz Etmeye Kalktı
Kırıkkale Hastanesinde Çakıcı operasyonu: 23 gözaltı
Kırıkkale Hastanesinde Çakıcı operasyonu: 23 gözaltı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim