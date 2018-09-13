öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi

Milli Eğitim bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bilgilendirme yazısında, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini talep eden Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına göndererek sürecin sağlıklı yürütülmesine yardımcı olacak.

Bu çerçevede öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazı şöyle;

Kaynaklar; Haber 7

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