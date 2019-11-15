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Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı

Antalya'da öğretmenle kavga eden okul müdürü B.T., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında, eskiden görev yaptığı okula, unvanı alınıp öğretmen olarak gönderildi. Kavgaya karışan öğretmen A.U. ise başka okula görevlendirildi.

Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı

Antalya'da öğretmenle kavga eden okul müdürü B.T., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması kapsamında, eskiden görev yaptığı okula, unvanı alınıp öğretmen olarak gönderildi. Kavgaya karışan öğretmen A.U. ise başka okula görevlendirildi.

15 Kasım 2019 Cuma 14:45
Öğretmenle kavga eden müdürün unvanı alındı

Antalya'da 16 Ekim'de, Konyaaltı ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nun müdürü B.T. ile görsel sanatlar öğretmeni A.U. arasında tartışma çıktı.

Öğrencilerin okulda olduğu saatteki tartışma, koridorda devam etti. Diğer öğretmenlerin önünde meydana gelen olayda B.T.'nin, öğretmen A.U.'nun başına cisimle vurduğu ileri sürüldü. Kanlar içinde kalan A.U., ihbarla okula gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Kavganın basına yansımanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince B.T., aynı ilçedeki Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak atanırken, buranın müdürü de kavganın çıktığı okulda görevlendirildi.

Veliler protesto etti

Z. Marsel- Z. Denizhan Öner Ortaokulu'nda bir grup veli, okullarına atanan müdür B.T.'yi, basın açıklamasıyla protesto etti.

Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün idari soruşturması tamamlandı. Z. Marsel-Z. Denizhan Öner Ortaokulu'na müdür olarak görevlendirilen B.T.'nin unvanı alındı.

B.T., daha önce öğretmenlik yaptığı Mehmetçik İlkokulu'na yine öğretmen olarak görevlendirildi. Görsel sanatlar öğretmeni A.U. da Kepez ilçesindeki Göçerler İlkokulu'na gönderildi.

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