Öğretmenine Aşık Oldu: Önce Mektup Yazdı Daha Sonra...

Skandal habaer Trabzon'dan geldi.

Edinilen bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda 4 yıldır okutman olarak görev yapmakta olan Gökçe Y. isimli öğretmene, kendisinden ders alan Gürcistan uyruklu Davıt Mikeladze isimli kişiden bir mektup geldi. Mektubunda öğretmenine olan aşkını dile getiren Mikeladze, hocasına evlenme teklifinde de bulundu. Gökçe Y.'nin ofisine oyuncak ayı ve çiçek gibi hediyeler de bırakan Davit Mikeladze, ayrıca derste telefonuyla gizli çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hocasına gönderdi.

ŞİKAYET ETTİ

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın bugün kaleme aldığı haberine göre, Gürcü öğrencinin yaptıklarından bunalan ve artık tacizlere dayanamayan Gökçe Y., öğrencisini bunu yapmaması konusunda önce uyardı. Uyarılara rağmen Mikeladze, okutmana hediyeler göndermeye ve fotoğrafını çekmeye, ona sosyal medya üzerinden yollamaya devam etti. Bunun üzerine Gökçe Y., kendisini rahatsız eden Gürcü öğrenci hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Davit Mikeladze, polis ekiplerinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Gürcü öğrenci hakkında kişilerin huzur ve sükünunu bozduğu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA