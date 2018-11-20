Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenin Bilgisayarından Çocuk Pornosu Çıktı!

Muğla’ya bağlı Milas ilçesinde bir öğretmen bozulan bilgisayarını tamirciye götürdü. Tamirci bilgisayarda uygunsuz görüntüler ve çocuk pornosu görünce hemen polise durumu bildirdi. Polisin bilgisayarda yaptığı incelemelerde ele geçirilen görüntülerle dosya açıldı ve öğretmen gözaltına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Öğretmenin Bilgisayarından Çocuk Pornosu Çıktı!

Muğla’ya bağlı Milas ilçesinde bir öğretmen bozulan bilgisayarını tamirciye götürdü. Tamirci bilgisayarda uygunsuz görüntüler ve çocuk pornosu görünce hemen polise durumu bildirdi. Polisin bilgisayarda yaptığı incelemelerde ele geçirilen görüntülerle dosya açıldı ve öğretmen gözaltına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

20 Kasım 2018 Salı 13:18
Öğretmenin Bilgisayarından Çocuk Pornosu Çıktı!

Muğla’ya bağlı Milas ilçesinde bir öğretmen bozulan bilgisayarını tamirciye götürdü. Tamirci bilgisayarda uygunsuz görüntüler ve çocuk pornosu görünce hemen polise durumu bildirdi. Polisin bilgisayarda yaptığı incelemelerde ele geçirilen görüntülerle dosya açıldı ve öğretmen gözaltına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre; Muğla'nın Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’nde öğretmenlik yapan 54 yaşındaki S.B.'nin bozulan bilgisayarını tamirciye göndermesiyle ortaya çıkan olayda, bilgisayarın hard diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait uygunsuz görüntüler olduğu tespit edildi.

TAMİRCİ GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİ

Bilgisayarın içinde görüntüleri fark eden tamirci, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet mensupları söz konusu bilgisayara el koyarak inceleme başlatırken, görüntülerin bulunduğu bilgisayarın sahibi öğretmen S.B. gözaltına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılan S.B.; işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
öğretmenin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şaşkın 2 saat önce

Vay bee öğretmene bak!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Misafir 1 saat önce

Öğretmene de güvenemeyeceksek kime güvenicez kimin eli kimin cebinde belli siz oldu iyice

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!
Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!
Nöbetteki Kadın Polise Araç Çarptı!
Nöbetteki Kadın Polise Araç Çarptı!
İstanbul'da polis memuru ölü bulundu
İstanbul'da polis memuru ölü bulundu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim