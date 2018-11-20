Öğretmenin Bilgisayarından Çocuk Pornosu Çıktı!

Muğla’ya bağlı Milas ilçesinde bir öğretmen bozulan bilgisayarını tamirciye götürdü. Tamirci bilgisayarda uygunsuz görüntüler ve çocuk pornosu görünce hemen polise durumu bildirdi. Polisin bilgisayarda yaptığı incelemelerde ele geçirilen görüntülerle dosya açıldı ve öğretmen gözaltına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'de öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre; Muğla'nın Milas’a bağlı Kazıklı Mahallesi’nde öğretmenlik yapan 54 yaşındaki S.B.'nin bozulan bilgisayarını tamirciye göndermesiyle ortaya çıkan olayda, bilgisayarın hard diskinde çocuk pornosu ve kendisine ait uygunsuz görüntüler olduğu tespit edildi.

TAMİRCİ GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİ

Bilgisayarın içinde görüntüleri fark eden tamirci, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Emniyet mensupları söz konusu bilgisayara el koyarak inceleme başlatırken, görüntülerin bulunduğu bilgisayarın sahibi öğretmen S.B. gözaltına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatılan S.B.; işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.

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