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Öğretmen oruç tutmayan öğrenciyi sınıftan kovdu

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan bir öğrencinin oruç tutmadığı için sınıftan atıldığı iddiası TBMM gündemine taşındı. İddiaya göre oruç utmayan öğrenci, öğretmeni tarafından "oruç tutmayan Müslüman değildir" denilerek sınıftan atıldı.

Öğretmen oruç tutmayan öğrenciyi sınıftan kovdu

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan bir öğrencinin oruç tutmadığı için sınıftan atıldığı iddiası TBMM gündemine taşındı. İddiaya göre oruç utmayan öğrenci, öğretmeni tarafından "oruç tutmayan Müslüman değildir" denilerek sınıftan atıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:34
Öğretmen oruç tutmayan öğrenciyi sınıftan kovdu

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan astım hastası E.T. isimli öğrenci; din dersine giren Orhan Salim tarafından, oruç tutmadığı için sınıftan atıldığını açıkladı.

E.T.’ye göre olay anında bazı öğrenciler öğretmeni alkışlarken, öğretmen “oruç tutmayanlar Müslüman değildir” ifadelerini kullandı.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Din derslerine giren Orhan Salim isimli kişinin öğretmen olmadığını, Eyüpsultan Cami imamı olduğunu söyleyen E.T.’nin yaşadıklarının araştırılması için CHP tarafından soru önergesi verildi.

CHP milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlanması için verdiği soru önergesi şöyle:

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan astım hastası E.T. isimli öğrenci; okullarında görev yapan din dersi öğretmeni Orhan Salim tarafından, oruç tutmadığı için sınıftan atıldığını, olay anında bazı öğrencilerin öğretmeni alkışladığını, öğretmenin “oruç tutmayanlar Müslüman değildir” dediğini tarafımıza iletmiştir.

Müdür Yardımcıları Cevdet Doğan ve Yaşar Tulumtaş ise okula giden aileye “aramızda halledelim” diyerek olayı kapatmak istenmiştir.

Din derslerine giren Orhan Salim isimli kişinin öğretmen olmadığını, Eyüpsultan Cami imamı olduğu da iddialar arasında yer almaktadır.

Bu bilgiler kapsamında;

1. İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde din derslerine giren Orhan Salim isimli kişi, iddia edildiği gibi Eyüpsultan Cami imamı mıdır?

2. 460 bin atanmayan öğretmen görev beklerken, cami imamlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda derslere girmesi hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

3. İmamların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda derslere girmesinin hukuki bir altyapısı var mıdır? Bu uygulama Anayasa ve kanunlara uygun mudur?

4. Cami imamları başka okullarda da derslere girmekte midir?

5. Öğrenciler arasında kin, nefret, aşağılama, ayrımcılık söylemlerinde bulunan, öğretmen olmadığı, cami imamı olduğu iddia edilen, Orhan Salim hakkında suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

6. Konu hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu ne olmuştur? Yapılmamışsa, bir inceleme başlatılacak mıdır?

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