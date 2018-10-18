Öğretmen Öğrencileri Araçla Ezdi!

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde bir öğretmenin kullandığı araç, öğrencilere çarptı. 2 öğrenci duvar ile araç arasına sıkışıp yaralandı. Kazada yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan ingilizce öğretmeni ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2’si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı..

Kazayı yapan İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görgü tanığı Ergün Karakuş, "Bir öğretmenimiz buradan dönüş yaparken bir an gaza basıp iki öğrenciye çarparak yaralanmasına sebebiyet verdi. Bir ağır yaralı, diğerinin durumu iyi bugün taburcu oldu. Ambulansa bindirip gönderen benim" ifadelerini kullandı.

Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı;

Öğretmen Süreyya Tanrıverdi

Kaynaklar ; Hürriyet

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