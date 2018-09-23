öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni olan 34 yaşındaki M.T. 14 yaşındaki öğrencisi B.G.ile 'gönül ilişkisinin duyulması üzerine' mahalleden taşındı. B.G'nin telefonla öğretmeniyle görüştüğünü belirleyen aile harekete geçti. Kızlarının öğretmeni tarafından evlenmek vadiyle kaçırılacağını iddia eden aile, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi.

Öğretmenin gece geç saatlerde mahalleye geldiği otomobil vatandaşlar tarafından durduruldu. Mahalle sakinleri öğretmenin yaya olarak kaçması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Arazide arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı Siverek-Diyarbakır yolu yakınlarında gözaltına aldı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 34 yaşındaki M.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan, olayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesinden sonra hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen M.T'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kaynaklar; Sputnik

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