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Öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'ya bağlı Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisini kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

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Öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'ya bağlı Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisini kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

23 Eylül 2018 Pazar 15:29
Öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni olan 34 yaşındaki M.T. 14 yaşındaki öğrencisi B.G.ile 'gönül ilişkisinin duyulması üzerine' mahalleden taşındı. B.G'nin telefonla öğretmeniyle görüştüğünü belirleyen aile harekete geçti. Kızlarının öğretmeni tarafından evlenmek vadiyle kaçırılacağını iddia eden aile, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi.

Öğretmenin gece geç saatlerde mahalleye geldiği otomobil vatandaşlar tarafından durduruldu. Mahalle sakinleri öğretmenin yaya olarak kaçması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Arazide arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı Siverek-Diyarbakır yolu yakınlarında gözaltına aldı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 34 yaşındaki M.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer taraftan, olayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesinden sonra hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen M.T'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 23.09.2018 17:46
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öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı
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Vatandaş 2 saat önce

Öğretmene bak vaay

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Bizde kriz yok 2 saat önce

Kriz YÖK aq

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Muhammet Güler 2 saat önce

HAYIRLI OLSUN. ULKECE SAPIK OLMA YOLUNDA ILERLIYORUZ. BUNUN ONUNE ANCAK CAYDIRICI YASALARLA GECEBILIRIZ. IDAMM SART.

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Zana 2 saat önce

Diyecek söz bulamıyorum insanlar lanetlenmiş olmalı herkesin mayası bozulmuş

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Zana 2 saat önce

Diyecek söz bulamıyorum insanlar lanetlenmiş olmalı herkesin mayası bozulmuş

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