Öğrencisini Döven Öğretmene 9 Ay Hapis Cezası

Öğretmenin cezası ertelenmeyecek. Olay geçtiğimiz yıl Eylül Ayında Bünyan ilçesindeki Atatürk İlkokulunda meydana gelmişti. Sınıf öğretmeni Mustafa B., iddialara göre öğrencisi A.E'yi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.'ye anne ve babası yüzündeki kızarık ve morlukları sordu. Talihsiz çocuk öğretmeni tarafından darp edildiğini söyledi.

Bunun üzerine aile okul müdürüne giderek durumu bildirdi. İddialara göre öğretmen aileye okul müdürünün yanında hakaret etti. Ailenin isteği üzerine talihsiz çocuğun sınıfı değiştirildi. Aile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü' de öğretmenle ilgili soruşturma başlattı ve yerini değiştirdi.

Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında öğrencisini darp eden şahsa 9 ay hapis cezası verildiği, bu cezanın da ertelenmeyeceği belirtildi. Yargıtay tarafından kararın onaylanması sonrasında öğretmen cezaevine gidecek.

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