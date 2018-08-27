Öğrencilerine Game of Thrones İzlettiği İçin İhraç Edilmişti: Yüzbaşı Gülbahar’a TSK'ya Dönüş Yolu Açıldı!..

İzmir 2. İdare Mahkemesi, yaklaşık olarak 6 yıl önce bir mektupla ihbar edilerek, Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü'nde eğitim gören öğrecilere Game of Thrones isimli yabancı bir diziyi izlettirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma neticesinde ordudaki görevinden ihraç edilerek uzaklaştırılan Yüzbaşı İskender Gülbahar'a mesleğe dönüş yolunu açtı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; İzmir Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü'ndeki 4 öğretmen subay hakkındaki yargılama aşaması Ekim 2011'de TSK'ya gönderilen isimsiz bir ihbar mektubuyla başladı.

Öğrencilerinin yabancı dillerini pekiştirmek amacıyla tüm dünyada fenomen haline gelen ‘Game of Thrones' türkçe adıyla Taht Oyunları isimli diziyi izleten dört öğretmen subay hakkında ‘Türklüğe hakaret ve cinsel istismar' iddialarıyla açılan soruşturma, ‘Çocuğa müstehcen yayın göstermek ve izlettirmek' suçlaması ile askeri mahkeme tarafından davaya dönüştürüldü.

Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Aydoğan Davulcu ile öğretmenler Albay Ümit Kılıç, Yarbay Rengin Mutlualp, Yüzbaşı İskender Gülbahar yargılandı ve 2012 yılında disiplinsizlik suçu işledikleri gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Basına da yansıyan dava, geççtiğimiz mart ayında nihayet sonuçlandı. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi, dört öğretmen subay hakkında beraat kararı verdi.

Üç subay emekliliklerini daha önceden istedikleri için ihraç kararı onlar açısından bir problem teşkil etmezken Yüzbaşı İskender Gülbahar için ise maddi ve manevi büyük bir problemdi.

Yüzbaşı İskender Gülbahar diğer meslektaşları gibi emeklilik hakkı bulunmadığı için mağduriyeti en fazla yaşayan subay oldu.

Yüzbaşı İskender Gülbahar, avukatı Mahir Işıkay'ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi için hazırlanan dilekçede, ‘meslek hayatı boyunca 20'nin üzerinde takdirnameye sahip olduğunu, ihraç işleminin Anayasa'nın ölçülülük ilkesine uymadığını, ‘eşitlik ilkesi, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ve çalışma hakkının ihlal edildiğini' belirten ifadelere yer verildi.

Anayasa Mahkemesi 2016 yılında verdiği emsal niteliğindeki bir kararla Yüzbaşı İskender Gülbahar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesiyle ilgili ‘Bariz takdir hatası' dedi ve ‘Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine' dair karar vererek TSK'da eğitimcilik görevine geri dönüş yolunu açtı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile daha önce verilen ihraç kararı iptal edildi. Milli Savunma Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararı 30 gün içerisinde temyiz etmezse karar kesinleşecek ve Yüzbaşı İskender Gülbahar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri dönebilecek.

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