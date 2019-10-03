Öğrencilere müjde! KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? Güncel KYK burs, kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler bir süredir yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Bu kapsamda arama motorlarında KYK burs ücretleri artacak mı sorusuna yanıt arıyorlardı. Yüz binlerce öğrenciye müjdeli haberi Başkan Erdoğan verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK, yurt sonuçlarının ardından yaptığı duyuruda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."

Bu kapsamda başvuruların 2019 Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümleri için ödemeler 470 TL'den 500 TL'ye,

Yüksek lisans bölümleri için ödemeler (2018) 940 TL'den 1000 TL'ye,

Doktorabölümleri için ödemeler (2018) 1.410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

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