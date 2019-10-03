Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103509
ALTIN
274.944
DOLAR
5.6868
STERLIN
6.9935
EURO
6.2271
PTT'den KPSS şartsız personel alımı açıklaması! İşte şartlar
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personel Alım İlanı!
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...

Öğrencilere müjde! KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? Güncel KYK burs, kredi ücretleri ne kadar?

Yüz binlerce öğrenci iki ve dört yıllık üniversite programlarına yerleşti. Yurt başvurularının ardından gözler şimdi KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları heyecanla beklenirken müjdeli haber geldi. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? .

Öğrencilere müjde! KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? Güncel KYK burs, kredi ücretleri ne kadar?

Yüz binlerce öğrenci iki ve dört yıllık üniversite programlarına yerleşti. Yurt başvurularının ardından gözler şimdi KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları heyecanla beklenirken müjdeli haber geldi. Peki, KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? .

03 Ekim 2019 Perşembe 06:24
Öğrencilere müjde! KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı? Güncel KYK burs, kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler bir süredir yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Bu kapsamda arama motorlarında KYK burs ücretleri artacak mı sorusuna yanıt arıyorlardı. Yüz binlerce öğrenciye müjdeli haberi Başkan Erdoğan verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK, yurt sonuçlarının ardından yaptığı duyuruda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."

Bu kapsamda başvuruların 2019 Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümleri için ödemeler 470 TL'den 500 TL'ye,
Yüksek lisans bölümleri için ödemeler (2018) 940 TL'den 1000 TL'ye,
Doktorabölümleri için ödemeler (2018) 1.410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
öğrencilere müjde kyk burs kredi ücretleri artacak güncel kyk burs kredi ücretleri kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üvey torunlarını istismar eden emekli polis tutuklanmadı: Adli kontrol şartıyla serbest
Üvey torunlarını istismar eden emekli polis tutuklanmadı: Adli kontrol şartıyla serbest
Hürriyet yazarı: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz, tütüne alternatif olabilir
Hürriyet yazarı: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz, tütüne alternatif olabilir
Akdeniz'de 5,3 Şiddetinde Korkutan Deprem: Marmaris ve Fethiye'den Hissedildi! İşte Depremin Merkez Üssü
Akdeniz'de 5,3 Şiddetinde Korkutan Deprem: Marmaris ve Fethiye'den Hissedildi! İşte Depremin Merkez Üssü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim