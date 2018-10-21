Öğrenci Yurdunda Korkunç Olay: Arkadaşlarının Gözü Önünde...

Adıyaman'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammed K. kaldığı yurdun dördüncü katındaki pencereden atlayıp hayatına son verdi.

Korkunç olay, Adıyaman-Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Muhammed K., bilinmeyen bir sebeple bunalıma girip, kaldığı Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu’nun dördüncü katının penceresinden aşağı beton zemine atladı.

DOKTORLARIN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gürültüyle yere düşen K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed K., doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öğrencinin cesedi otopsi için morga konuldu.

Kaynaklar; (DHA)

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