Öğrenci Yurdun 11. Katından Düştü!

İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Polis, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğü yoksa intihar mı ettiği konusunu araştırmaya devam ediyor.

Korkunç olay, saat 21:00 sıralarında, Maltepe-Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi’nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖĞRENCİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA

Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğu konusunu araştırma devam ediyor.

Kaynaklar; DHA

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