Öğrenci ve Emeklileri İlgilendiren Kanun TBMM'den Geçti

TBMM'den son dakika haberi geldi.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

BAKAN AĞBAL'DAN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal düzenlemelerden bayram ikramiyesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık."

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