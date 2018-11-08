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Öğrenci servisi öğrencileri böyle ezdi

Hatay'da öğrenci servisinin çarpması neticesinde bir kardeşin hayatını kaybettiği diğerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öğrenci servisi öğrencileri böyle ezdi

Hatay'da öğrenci servisinin çarpması neticesinde bir kardeşin hayatını kaybettiği diğerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:11
Öğrenci servisi öğrencileri böyle ezdi

Hatay'da öğrenci servisinin çarpması neticesinde bir kardeşin hayatını kaybettiği diğerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ajansara yansıyan bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 31 S 5111 plakalı öğrenci servisi, Antakya'ya bağlı Saraykent Mahallesi Ali Kavak İlkokulu yakınlarında 6 yaşındaki Ayşe ve 8 yaşındaki Sinem Baykuş isimli kardeşlere çarptı. 6 yaşındaki Ayşe Baykuş olay yerinde yaşamını yitirirken ablası Sinem Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan minibüs şoförü A.B. ise tutuklandı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Diğer taraftan kazadan sonra güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Servis şöförünün, okullarına yürüyerek gitmeye çalışan iki kız kardeşe çarptığı ve serviste bulunan öğrencilerin de olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadığı anlar kamera görüntüsüne yansıdı. 

Kaynaklar; İHA

Son Güncelleme: 08.11.2018 16:31
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