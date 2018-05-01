Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğrenci Affından 500 Bin Kişi Faydalanacak

Öğrenci Affından kimler faydalanabilecek, öğrenci affından faydalanacak kişi sayısı kaç olacak, öğrenci affı ile ilgili merak edilenler kpss cafe adresinde.

banner396

Öğrenci Affından 500 Bin Kişi Faydalanacak

Öğrenci Affından kimler faydalanabilecek, öğrenci affından faydalanacak kişi sayısı kaç olacak, öğrenci affı ile ilgili merak edilenler kpss cafe adresinde.

01 Mayıs 2018 Salı 15:57
Öğrenci Affından 500 Bin Kişi Faydalanacak

YÖK'ten elde edilen bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında bulunan öğrenci affının detayları belli oluyor.

Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kedni isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişği kesilenler ile , kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ilişiklerini kestiği üniversiteye başvuru yapması halinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Terör suçundan hüküm giyenlerle , terör örgütlerine ya da MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ilgili düzenlemeden faydalanamayacaklar. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 500 bini aşkın kişi, üniversite öğrenimine devam edebilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
öğrenci Affıöğrenci Affı Ne Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması
YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması
'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme
'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme
1 Mayıs Resimleri ve Mesajları (İşçi Bayramı Kutlama Fotoğrafları)
1 Mayıs Resimleri ve Mesajları (İşçi Bayramı Kutlama Fotoğrafları)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim