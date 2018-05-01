Öğrenci Affından 500 Bin Kişi Faydalanacak

YÖK'ten elde edilen bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında bulunan öğrenci affının detayları belli oluyor.

Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kedni isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişği kesilenler ile , kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde ilişiklerini kestiği üniversiteye başvuru yapması halinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Terör suçundan hüküm giyenlerle , terör örgütlerine ya da MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar ilgili düzenlemeden faydalanamayacaklar. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 500 bini aşkın kişi, üniversite öğrenimine devam edebilecek.

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