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Ofis Basan 3 Kız Hakkında Flaş Karar-İşte Olayın Perde Arkası

Sosyal medya üzerine yayılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerde 3 kişi, gittikleri ofiste eski kız arkadaşlarını darp edip ona bıçak çektiği görülüyordu. Bu görüntülerin ardından savcılık harekete geçti ve 2 kişiyi tutukladı. Ofiste çalışırken saldırıya uğrayan İ.D. ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Ofis Basan 3 Kız Hakkında Flaş Karar-İşte Olayın Perde Arkası

Sosyal medya üzerine yayılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülerde 3 kişi, gittikleri ofiste eski kız arkadaşlarını darp edip ona bıçak çektiği görülüyordu. Bu görüntülerin ardından savcılık harekete geçti ve 2 kişiyi tutukladı. Ofiste çalışırken saldırıya uğrayan İ.D. ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

25 Mayıs 2018 Cuma 17:56
Ofis Basan 3 Kız Hakkında Flaş Karar-İşte Olayın Perde Arkası

Geçtiğimiz 14 Mayıs günü meydana gelen olayda, çalıştığı ofisine gelen 3 kız arkadaşı tarafından bıçakla tehdit ve darp edilen, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan İ.D, korku anlarını anlattı.

Korkunç olayın yaşandığı gün ofiste yalnız olduğunu ve R.Y, E.K. ve H.Ö. adlı 3 kızın gelerek kendisini darp edip, tehdit ve şantajda bulunduğunu anlatan İ.D, şu ifadeleri kullandı:

"Onların kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü şuanda çok mağdurum. Telefonum elimden alındı, işimden oldum. Burası benim memleketim buradan da oldum. Ailem mağdur, yakınlarım mağdur ve üzgünler. Görüntüleri görenler sinir krizleri geçirmişler. Bunları bana anlatıyorlar. Ben hala olayın şokundan çıkamadım, hiçbir tepki veremiyorum şu anda. Bu canileri sadece savcının kararına bağlıyorum. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bana bunu yapıyorlar, serbest kalırlarsa başkasına yapacaklar. Hiçbir şekilde korkuları yok. Başkalarına bunu yapmalarını istemiyorum. Çünkü bu yüz kızartıcı bir şey hem benim için hem onlar için. Kendimi görmemek için gerçekten hala bu videoları izlemiş değilim. Haberleri kesinlikle izlemiyorum. Ailemle konuşamıyorum, diyalog kuramıyorum. Özgürlüğüm elimden alındı, telefon kullanamıyorum. Bu videolar ibretlik olduğu gibi onların cezalarının da böyle olmasını istiyorum"

TEHDİT ETTİLER

İ.D, kendisine çok küçük şeylerden dolayı böyle davrandıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

 "Ortada henüz kararlaştırılmış bir konu bile yok. Şikayetçi oldum. Bu yaptıkları yanlarına kalmasın. Çünkü hala tehdit ediliyordum. Daha dün bile tehdit edildim. Ben emniyetteyken de tehdit edildim. Ablamı arayıp şikayetlerinizi çekin dediler. Beni tehdit eden kişiler zaten darp eden kişiler. Telefonla, mesajla tehdit ettiler. Bunlar bugün serbest bırakılırsa gerçekten daha kötüsünü yapacaklar. Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar. Beni korkak zannettiler ama susmadım. Çünkü onlar ceza almasalar asla akıllanmazlar. Bunlar insan dışı varlıklar, insan değil videolarda gördüğünüz gibi. Ben savunmasızdım, orada bıçak da vardı. Ben bıçak kullanabilirdim, ama savunmasızdım. Çünkü 3 kişi geldiler. Hiçbir şey yapamadım. Mağdurum ve çok zor durumdayım"

İKİ KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan, R.Y. ve E.K. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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