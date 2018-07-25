Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
18 Şehirde Operasyon!..
Kapat

ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipler Alemi' isimli pankart açtıkları için tutuklanan öğrenciler için istenen tahliye talebi reddedildi.

banner396

ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipler Alemi' isimli pankart açtıkları için tutuklanan öğrenciler için istenen tahliye talebi reddedildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:50
ODTÜ'lü öğrencilerin tahliye talebi reddedildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yıl sonu mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipler Alemi' isimli pankart açtıkları için tutuklanan öğrenciler için istenen tahliye talebi reddedildi. 

ODTÜ'lü 4 öğrenci 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 Temmuz'da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öğrencilerin avukatları, tutukluluk kararına yeni üst numaralı dilekçe ile Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'nin haberine göre, itiraz başvurusunda öğrencilerin üretmiş oldukları projelerle ilgili bilgi ve belgelere, 10 öğretim üyesinin görüşlerine yer verildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise "Dayanılan nedenlerle, gösterilen gerekçe ve evrak içeriğine nazaran Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğu.." diyerek itiraz başvurusunu reddetti.

'PANKARTI TAŞIDIKLARINI İNKAR ETMİYORLAR, HANGİ DELİLİ KARARTACAKLAR?'

Öğrencilerin avukatları yaptıkları ortak açıklamada, şunları belirtti:

"Öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi bir çok projede yer almaktalar. Bu kadar önemli işler yapmış ve daha önemlilerini de yapacak olan bu öğrencilerin cezaevinde bulunmaları anlaşılır değildir. Tutuklama gerekçesinde delillerin toplanmadığından ve delillerin karartılması şüphesinden bahsediliyor. Tutuklanmaları ile ilgili tek delil karikatürün basılmış olduğu pankart. Zaten bu pankartı taşıdıklarını inkâr etmiyorlar. Hangi delili karartacaklar?"

Kaynaklar;
Hürriyet
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
OdtüöğrencilerTutuklamaTAHLİYE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Admin 21 dakika önce

Atatürk'e yapılan hakaret suçsa, Tayyipte bu ülkenin cumhurbaşkanı ona yapılan hakarette suçtur çeksinler cezalarını

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..
İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..
Berna Laçin'e Hapis!..
Berna Laçin'e Hapis!..
18 Şehirde Operasyon!..
18 Şehirde Operasyon!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim