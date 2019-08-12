Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!

''Öcalan PKK'ya 'silah bırak' diyecek''

Eski HDP'li vekil Altan Tan, Abdullah Öcalan'ın eli kanlı terör örgütü PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı yapabileceğini söyledi.

''Öcalan PKK'ya 'silah bırak' diyecek''

Eski HDP'li vekil Altan Tan, Abdullah Öcalan'ın eli kanlı terör örgütü PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı yapabileceğini söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:58
''Öcalan PKK'ya 'silah bırak' diyecek''

HDP’nin eski milletvekili Altan Tan, TV5’te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün İmralı’daki lideri Abdullah Öcalan’ın son mesajlarını değerlendiren Altan Tan, “Öcalan’ın seçimden 3-4 gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de ‘Türkiye’nin hassasiyetleri’ dediği nokta da o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı’dan PKK’ya silah bırakma, 2013 sürecine, konseptine sürecine geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum” dedi.

“Kürt sorununun çözümü için PKK taktik değil, stratejik olarak silah bırakmalı” diyen Altan Tan, şöyle devam etti:

 “Bu noktadan sonra o sağlanabilirse -tabii bunlar çok kolay şeyler değil- bir sürü faktör var işin içerisinde, bizim bizzat şahit olduğumuz görüşmeler var. Yani Kandil’de, İmralı’da, parlamento’da… Bunların bir kısmını bugün anlatabiliyoruz, bir kısmını daha genel cümlelerle ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıdan bozucu faktörler, aktörler var. Yani Suriye’de bir uzlaşma olabilmesi için Kürt meselesinin bir noktaya gelmesi lazım, Suriye’deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım.”

PKK’nın Suriye kolu YPG’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu yapının Türkiye’ye tehdit unsuru oluşturmadığını iddia eden Tan şöyle devam etti: “Bunun karşılığında da PKK’nın, PYD’nin Türkiye’ye karşı savaşını bırakması lazım. Mesela PYD şunu diyor haklı olarak, ‘Ben bugüne kadar Türkiye’ye herhangi bir saldırıda bulunmadım ama Türkiye karşı saldırı olduğunu iddia ediyor’ diyor. Polemiklere de girmeden silahların susması lazım. Ben böyle bir çağrının bu hafta ya da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
öcalan pkk ya silah bırak diyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle Anne Olmaz Olsun! Sevgilisiyle Birlikte Çocuğuna İşkence Yaptı!
Böyle Anne Olmaz Olsun! Sevgilisiyle Birlikte Çocuğuna İşkence Yaptı!
Karı- Koca Polis Özel Harekat (PÖH)'lerin Ömürlük Vatan Nöbeti!
Karı- Koca Polis Özel Harekat (PÖH)'lerin Ömürlük Vatan Nöbeti!
İmamoğlu’nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar
İmamoğlu’nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim