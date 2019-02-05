Ocak Ayında 9 bin 463 Operasyon Yapıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık iç güvenlik operasyonları raporuna göre 2019 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 9 bin 463 operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı gri kategoride aranan;
- Rıdvan ERTAŞ (PKK, Şırnak - teslim)
- Müslüm BİLİCİ (PKK, Hakkâri – sağ) isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 50 (4 ölü, 23 sağ, 23 teslim)terörist etkisiz hale getirildi. (Etkisiz hale getirilen teröristlerden 44’ü PKK/KCK, 6’sı DEAŞ terör örgütü mensubudur.)
Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4.158 şüpheli(PKK/KCK 938, DEAŞ 132, aşırı sol 57, FETÖ/PDY 3.031) gözaltına alındı.
Yapılan Operasyonlar Neticesinde;
- 108 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.
- 95 silah (39’u ağır ve uzun namlulu silah)
- 30 adet mayın/EYP,
- 32 adet el bombası,
- 1.121 kg patlayıcı (240’ı plastik) madde,
- 9.063 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10.034 operasyonda 15.636 kişi gözaltına alınmış, 2.158 kişi tutuklandı;
- 3.650 kg eroin,
- 3.630 kg esrar,
- 76 kg kokain,
- 70,5 kg Afyon sakızı,
- 44,5 kg metamfetamin,
- 13,7 kg sentetik kannabinoid (bonzai)
- 155.156 adet sentetik ecza,
- 5.277.527 adet captagon,
- 1.426.256 adet ectasy,
- 730 kök kenevir ele geçirildi.
Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1.444 operasyonda 2.397 kişi gözaltına alınmış, 74 kişitutuklandı;
- 1.186.465 paket kaçak sigara,
- 45.266 litre kaçak alkollü içki,
- 281.224 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Asayiş Uygulamaları;
- “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetim uygulaması” ,
- “Okul önü genel asayiş ve trafik denetleme” uygulaması yapılmış olup,
- 330.576 şahıs kontrol edildi, 711 aranan şahıs yakalandı, 12 kayıp şahıs (3’ü çocuk) bulundu, 35 kişiye adli-idari işlem yapıldı,
- 80.710 araç kontrol edildi, 548 araç trafikten men edildi,
- 30.124 iş yeri denetlendi, 277 iş yerine işlem yapıldı.
Siber Suçlarla Mücadelede;
Terör suçları kapsamında, 4.718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2.111 kişihakkında yasal işlem yapıldı.
Düzensiz Göçle Mücadelede;
1.092’si denizlerde olmak üzere toplam 13.137 düzensiz göçmen yakalanmış, 485 organizatör gözaltına alındı.
Trafik Verileri;
2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybetmiş iken, 2019 yılı ilk bir ayında %36,5azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.
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