Ocak Ayında 9 bin 463 Operasyon Yapıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan aylık iç güvenlik operasyonları raporuna göre 2019 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 9 bin 463 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı gri kategoride aranan;

Rıdvan ERTAŞ (PKK, Şırnak - teslim)

(PKK, Şırnak - teslim) Müslüm BİLİCİ (PKK, Hakkâri – sağ) isimli teröristlerin de bulunduğu toplam 50 (4 ölü, 23 sağ, 23 teslim)terörist etkisiz hale getirildi. (Etkisiz hale getirilen teröristlerden 44’ü PKK/KCK, 6’sı DEAŞ terör örgütü mensubudur.)

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 4.158 şüpheli(PKK/KCK 938, DEAŞ 132, aşırı sol 57, FETÖ/PDY 3.031) gözaltına alındı.



Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

108 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 95 silah ( 39 ’u ağır ve uzun namlulu silah)

silah ( ’u ağır ve uzun namlulu silah) 30 adet mayın/EYP,

adet mayın/EYP, 32 adet el bombası,

adet el bombası, 1.121 kg patlayıcı ( 240 ’ı plastik) madde,

kg patlayıcı ( ’ı plastik) madde, 9.063 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10.034 operasyonda 15.636 kişi gözaltına alınmış, 2.158 kişi tutuklandı;

3.650 kg eroin,

kg eroin, 3.630 kg esrar,

kg esrar, 76 kg kokain,

kg kokain, 70,5 kg Afyon sakızı,

kg Afyon sakızı, 44,5 kg metamfetamin,

kg metamfetamin, 13,7 kg sentetik kannabinoid (bonzai)

kg sentetik kannabinoid (bonzai) 155.156 adet sentetik ecza,

adet sentetik ecza, 5.277.527 adet captagon,

adet captagon, 1.426.256 adet ectasy,

adet ectasy, 730 kök kenevir ele geçirildi.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1.444 operasyonda 2.397 kişi gözaltına alınmış, 74 kişitutuklandı;

1.186.465 paket kaçak sigara,

paket kaçak sigara, 45.266 litre kaçak alkollü içki,

litre kaçak alkollü içki, 281.224 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş Uygulamaları;

“Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve okul servis araçları denetim uygulaması” ,

“Okul önü genel asayiş ve trafik denetleme” uygulaması yapılmış olup,

330.576 şahıs kontrol edildi, 711 aranan şahıs yakalandı, 12 kayıp şahıs ( 3 ’ü çocuk) bulundu, 35 kişiye adli-idari işlem yapıldı,

şahıs kontrol edildi, aranan şahıs yakalandı, kayıp şahıs ( ’ü çocuk) bulundu, kişiye adli-idari işlem yapıldı, 80.710 araç kontrol edildi, 548 araç trafikten men edildi,

araç kontrol edildi, araç trafikten men edildi, 30.124 iş yeri denetlendi, 277 iş yerine işlem yapıldı.



Siber Suçlarla Mücadelede;

Terör suçları kapsamında, 4.718 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2.111 kişihakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz Göçle Mücadelede;

1.092’si denizlerde olmak üzere toplam 13.137 düzensiz göçmen yakalanmış, 485 organizatör gözaltına alındı.

Trafik Verileri;

2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybetmiş iken, 2019 yılı ilk bir ayında %36,5azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.



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