O Üniversitenin Adı Binali Yıldırım Üniversitesi Olacak

Son Dakika. O Üniversitenin adı Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştiriliyor.

Yeni üniversitelerin kurulması, bazı üniversitelerin bölünmesi ile ilgili hükümet, hazırlamış olduğu kanun tasarısını önceki gün TBMM Genel Kuruluna sevk etti. Söz konusu kanun tasarısının yanında flaş bir teklif daha var. 2 tane AK Parti Erzincan Millevtekillerinin imzası ile tasarıya eklenne kanun teklifinde Erzincan Üniversitesinin adının değiştirilmesi teklif edildi.

Bu kanun teklifi Erzincan Üniversitesinin adının Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngörüyor.

Serkan Bayram ve Sebahattin :Karakelle'nin imzası ile sunulan teklifin tam metni şu şekilde;

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