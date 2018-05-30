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O Sözler sonrası "Fatih Portakal: Bu İşi Bırakırım"

Fatih Portakal yaptığı son dakika açıklamasında, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine sert şekilde tepki gösterdi.

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O Sözler sonrası "Fatih Portakal: Bu İşi Bırakırım"

Fatih Portakal yaptığı son dakika açıklamasında, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine sert şekilde tepki gösterdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 20:41
O Sözler sonrası "Fatih Portakal: Bu İşi Bırakırım"

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a sert sözlerle yüklendi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan bugün yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bakan Elvan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal, "Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın Bakan Lütfi Elvan'a tepki gösterdiği o sözler;

"Bakın Lütfi beyefendi, 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' diyorsunuz. Onu bizimle paylaşım bu bir! Düzenek diyorsunuz, siyaset diliyle konuşuyorsunuz. Biz siyasetçi değiliz, biz gazeteciyiz, biz gazetecilik yapıyoruz. Ne Doğan Şentürk'ü ne muhabir arkadaşımı, kameraman arkadaşımı ne de beni böyle itham edemezsiniz. Elinizde varsa bir belge gösterin, ben de bunlar yaptırıyor diyeyim. Yapabiliyorsanız yapın bunu.

'Bana lütfen bu haberleri kim yaptırıyor, bilginiz nedir? Atıyorsunuz çünkü kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim'

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Son DakikaLütfi ElvanFatih Portakal
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