Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gerçek adı Saide İnaç olan ve  Hozan Cane adını kullanan şarkıcı, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Tutuklanan inaç'ın telefonundan Murat Karayılanla çektiği fotoğrafa rastlandı.

banner396

O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Gerçek adı Saide İnaç olan ve  Hozan Cane adını kullanan şarkıcı, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Tutuklanan inaç'ın telefonundan Murat Karayılanla çektiği fotoğrafa rastlandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:11
O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Son dakika haberi: Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçtiğimiz hafta HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi.

Kent merkezinde yaptığı çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ifadesi alınan İnanç'ın işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan İnaç, geçtiğimiz Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğraflarına rastlandı.

Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk" ifadelerini kullandı.

Saide İnaç'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Mahkemeye çıkarıldım, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığım Şengal 74 filmindeki görüntülerden dolayı tutuklandım. Edirne Kapalı Cezaevine götürülüyorum" yazısının paylaşıldığı görüldü.

Kısa bir süre sonra ise İnaç'ın sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMurat KarayılanHozan CaneSaide Inaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)
Liseye Geçiş Sistemi (2018 LGS) Tercih ve Kayıt Tarihleri (Yatılılık Başvuruları Ne Zaman?)
Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı
Ankapark Projesine Teklif Yok, Yine Sonuçsuz Kaldı
Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber
Ünlü Şair Küçük İskender'den Kötü Haber

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim