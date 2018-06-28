O Şarkıcının Murat Karayılanla Çektiği Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Son dakika haberi: Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçtiğimiz hafta HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi.

Kent merkezinde yaptığı çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ifadesi alınan İnanç'ın işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan İnaç, geçtiğimiz Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğraflarına rastlandı.

Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk" ifadelerini kullandı.

Saide İnaç'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Mahkemeye çıkarıldım, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığım Şengal 74 filmindeki görüntülerden dolayı tutuklandım. Edirne Kapalı Cezaevine götürülüyorum" yazısının paylaşıldığı görüldü.

Kısa bir süre sonra ise İnaç'ın sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.

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