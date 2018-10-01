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O polis memuru açığa alındı

Antalya'da bir dükkandaki indirimli olarak satılan perdeyi almak için tartıştığı bir müşteriyi ayağından vuran polis memuru açığa alındı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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O polis memuru açığa alındı

Antalya'da bir dükkandaki indirimli olarak satılan perdeyi almak için tartıştığı bir müşteriyi ayağından vuran polis memuru açığa alındı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:33
O polis memuru açığa alındı

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin Bahçelievler Polis Merkezinde görev yapan polis memuru A.K, izin günü olan 22 Eylül 2018 tarihinde Soğuksu Mahallesi'ndeki bir dükkana gitti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, A.K, alışveriş merkezinde satışa çıkarılan perdeyi diğer müşteri Hakan Susam'ın elinden almaya çalıştı. A.K, kendisine karşılık veren Hakan Susam'ı dövdü. Susam'ın da testereyle saldırması üzerine A.K. onu tabancayla ayağından vurdu.

O POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Ayrıca kayıtlarda tartışma sırasında vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı ve yaralıya yardım ettikleri görüldü. Olay sonrası polis memuru A.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakan Susam, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, nişanlısı Esra Toprak ile alışveriş merkezine gittiklerini ve orada indirimli gördükleri perdeyi ayırdıklarını söyledi. O sırada A.K'nin de gelerek perdeyi aldığını ifade eden Susam, "Kendisine perdeyi bizim aldığımızı söyledim ama bizi dinlemedi ve elimden perdeyi almaya çalıştı. Vermek istemeyince dövmeye başladı. Ben de testereyle kendimi korumaya çalıştım. 'Şimdi geliyorum.' diye olay yerinden ayrıldı, kısa süre geçmeden silahla yanıma geldi, silahı bacağıma doğru tutup, ateş etti." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

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