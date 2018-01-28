O Özellik Hala Whatsapp'da Yok! Turkcell'den Çok Konuşulacak Özellik

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Whatsapp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarıyla teknoloji şirketi google'ın kağıttan kaplanlar olduğunu son bir yılda Whatsapp'ın kendilerini üç kez kopyaladığını söyledi.

AA ajansı Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni'ni kabul eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BİP uygulamasına ilişkin önemli bir çıkış gerçekleştirildiğini, Whatsapp'ın son bir yılda 3 kez kendilerini kopyaladığını söyledi. Whatsapp'ın BİP'den hala kopyalamadığı özellikler olduğunu söyleyen Terzioğlu, BİP'te 6 kişiye kadar video konferans yapılabildiğini, bunun Whatsapp'da olmadığını söyledi.

Terzioğlu, "Ama daha iyi teknolojiyle yapalım. 'Spotify'a rakip Fizy'i yapalım ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın' dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var." dedi.

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