Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

O Özellik Hala Whatsapp'da Yok! Turkcell'den Çok Konuşulacak Özellik

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Whatsapp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarıyla teknoloji şirketi google'ın kağıttan kaplanlar olduğunu son bir yılda Whatsapp'ın kendilerini üç kez kopyaladığını söyledi.

banner396

O Özellik Hala Whatsapp'da Yok! Turkcell'den Çok Konuşulacak Özellik

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Whatsapp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarıyla teknoloji şirketi google'ın kağıttan kaplanlar olduğunu son bir yılda Whatsapp'ın kendilerini üç kez kopyaladığını söyledi.

28 Ocak 2018 Pazar 12:39
O Özellik Hala Whatsapp'da Yok! Turkcell'den Çok Konuşulacak Özellik
banner400

O Özellik Hala Whatsapp'da Yok! Turkcell'den Çok Konuşulacak Özellik

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Whatsapp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarıyla teknoloji şirketi google'ın kağıttan kaplanlar olduğunu son bir yılda Whatsapp'ın kendilerini üç kez kopyaladığını söyledi.

AA ajansı Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni'ni kabul eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BİP uygulamasına ilişkin önemli bir çıkış gerçekleştirildiğini, Whatsapp'ın son bir yılda 3 kez kendilerini kopyaladığını söyledi. Whatsapp'ın BİP'den hala kopyalamadığı özellikler olduğunu söyleyen Terzioğlu, BİP'te 6 kişiye kadar video konferans yapılabildiğini, bunun Whatsapp'da olmadığını söyledi.

Terzioğlu, "Ama daha iyi teknolojiyle yapalım. 'Spotify'a rakip Fizy'i yapalım ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın' dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp özelliklerBip özellikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Gümüş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ve Beklenen Oldu! Afrin'den Güzel Haber!
Ve Beklenen Oldu! Afrin'den Güzel Haber!
Flaş! Asgari Ücretliye Bedava Elektrik Teklifi Mecliste
Flaş! Asgari Ücretliye Bedava Elektrik Teklifi Mecliste

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim