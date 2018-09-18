O Marketten AlışVeriş Yapmayan Personelin Maaşından 350 TL Kestiler!..

Fiskobirlik, 300 çalışanının maaşında kesinti yaparak bir skandala imza attı. Her personelden 200 ila 350 TL arasında kesinti yapan Fiskobirlik, gerekçesini de işletmenin ilan panosuna astığı bir yazı ile duyurdu. Bazı personelin şirkete ait marketten alış veriş yapmadığını tespit eden Fiskobirlik, maaş kesintisi kadar marketten alış veriş yapılması mecburiyeti getirdi.

İşte işçilere duyurulan o skandal yazı:

“Tüm personelin dikkatine. Şirketimizce gerçekleştirilen incelemelerde bir kısım personelin birliğimiz alt şirketi olan Fiskomar A.Ş'den alışveriş yapmadığı tespit edilmiştir. Kurumumuza ve Fiskomar A.Ş'ye maddi destek vermek adına çalışan personelin ücretlerinden (kesilecek miktar kadar alışveriş yapılması kaydıyla) bir miktar peşin ücret kesintisi yapılacak olup, (200-350 TL aralığında) bilgilerinizi rica ederiz.”

Kaynaklar; Sözcü

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