O Kurumda Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Yapılacak

Yapılan düzenlemeye göre;

703 sayılı KHK ile kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında, 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla en az 2 yıl en fazla 10 yıl görev yapmakta olan lisans mezunu personel, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla “Arşiv Uzman Yardımcısı” kadrolarına atanacak.

Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında, 16 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla en az 10 yıldır görev yapmakta olan lisans mezunu personel, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla “Arşiv Uzmanı” kadrolarına atanabilecek. Arşiv Uzmanı kadrosuna atanacakların sayısı, Arşiv Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemeyecek.

Devlet Arşivleri Başkanlığında, merkez teşkilatı kariyer personeli olarak Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarında istihdam edilecek olanlar, özlük hakları bakımından Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denk olacak.

11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 2 yıl en fazla 10 yıl görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar; Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, bir defaya mahsus olmak üzere, 6 ay içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başanlı olmak şartıyla Arşiv Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilir.

(2) Kapatılan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışmakta olup bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az 10 yıldır görev yapmakta olan ve lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kunımlarından mezuniyet şartım taşıyanlar, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere, yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazananlar, başan sırasma göre Arşiv Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Bu şekilde atanacaklann sayısı, Arşiv Uzmanı toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 10 yıldan aşağı hizmeti olanlar uzman yardımcısı 10 yıldan fazla hizmeti olanlar uzman kadrolarına atandıklarında bunlar için ilgili mevzuattaki kısıtlamalar uygulanmaz.

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