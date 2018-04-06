O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığına ve üst düzey yöneticilerine yayın yapan "Dinihaberler" isimli sitenin sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. Alınan son bilgilere göre bu sitenin sahibinin, Kırşehir'de görev yapmakta olan Yasin K. isimli imam olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansının son dakika olarak geçtiği haberine göre; Kırşehir Abidin Hoca Camisinde imam hatip olan Yasin K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açıldı. Açılan soruşturma ile internet sitesinin sahibi olduğu tespit edilen K., görevinden ihraç edildi.

İlk önce Diyanethaber adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet'in resmi internet sitesi gibi göstererek paylaşımlar yapmaya çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığının şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yasin K. hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığındaki yöneticiler hakkında yayınlar yapıyordu.

Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddiaları da sosyal medya üzerinde iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş'u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.

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