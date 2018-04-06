Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi

dini haberler yapan bir internet sitesi, Diyanetin resmi sayfasıymış gibi haberler yapıyordu. Alınan son bilgilere göre sitenin sahibinin bir imam olduğu belirtildi. Diyanet, başlattığı soruşturma kapsamında imamı ihraç etti.

banner396

O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi

dini haberler yapan bir internet sitesi, Diyanetin resmi sayfasıymış gibi haberler yapıyordu. Alınan son bilgilere göre sitenin sahibinin bir imam olduğu belirtildi. Diyanet, başlattığı soruşturma kapsamında imamı ihraç etti.

06 Nisan 2018 Cuma 19:44
O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığına ve üst düzey yöneticilerine yayın yapan "Dinihaberler" isimli sitenin sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. Alınan son bilgilere göre bu sitenin sahibinin, Kırşehir'de görev yapmakta olan Yasin K. isimli imam olduğu ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansının son dakika olarak geçtiği haberine göre; Kırşehir Abidin Hoca Camisinde imam hatip olan  Yasin K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açıldı. Açılan soruşturma ile internet sitesinin sahibi olduğu tespit edilen K., görevinden ihraç edildi.

İlk önce Diyanethaber adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet'in resmi internet sitesi gibi göstererek paylaşımlar yapmaya çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığının şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yasin K. hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığındaki yöneticiler hakkında yayınlar yapıyordu.

Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddiaları da sosyal medya üzerinde iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş'u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaİmamDini Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma'dan Yeni Uzman Erbaş Atama Duyurusu
Jandarma'dan Yeni Uzman Erbaş Atama Duyurusu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İlk Kez Açıklıyorum Dedi ve..
Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı
Çukurca'da Patlamada 2 Şehidimiz Var: Şehitlerin İsimleri Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim