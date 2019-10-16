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O illerimizde okullar 2 gün tatil edildi !

Mardin ve Şanlıurfa'da eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Valilikler'den yapılan açıklamalarda operasyonun başarılı bir şekilde devam ettiği fakat okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

O illerimizde okullar 2 gün tatil edildi !

Mardin ve Şanlıurfa'da eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Valilikler'den yapılan açıklamalarda operasyonun başarılı bir şekilde devam ettiği fakat okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:33
O illerimizde okullar 2 gün tatil edildi !

Mardin ve Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda ve Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında, Mardin'in 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

ŞANLIURFA'NIN SINIR İLÇELERİNDE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 17 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cuma günleri eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 5 gün ara verilmişti.

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