O İlimizde Neler Oluyor? Savaş Gemileri Limanda

Son dakika haberi Sinop'tan geldi. Alınan son bilgilere göre Sinop açıklarında NATO'nun daimi deniz görev grubu unsurlarından İngiltere, Türkiye ve Romanya'ya ait savaş gemileri beklemeye başladı.

İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait olduğu öğrenilen HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu adlı savaş gemileri Sinop İskelesi'ne yaklaşarak demir attı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Savaş gemilerinin Sinop açıklarına gelmesi ile birlikte bölgedeki güvelik güçleri, liman çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan son bilgilere göre sivillerin iskeleye girişine izin verilmezken, dört gün kentte kalacak gemilerin ziyaret amaçlı Sinop'a geldikleri öğrenildi.Bu arada gemide görevli üst düzey komutanlar, Vali Hasan İpek'i makamında ziyaret etti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara