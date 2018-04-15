O İlimizde Korkunç Trafik Kazası: 5 Ölü , 4 Yaralı (Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu)

Son dakika haberi Nevşehir'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerinde bulunan Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen 50 BC 652 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak birbiri ile çarpıştı.

Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonette bulunan 4 kişi de yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzeine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Feci kaza sonucu Gamze Toprak (21), Gülbahar Pektaş (22), Tugay İçöz (22), Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24) hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kaza sonucunda her iki araçta hasar oluştu.

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