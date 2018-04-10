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O İlde Yaşayanları Sevindiren Haber: 2 Yeni Metro Hattı Kuruluyor

O İlde yaşayanları yakından ilgilendiren açıklama önceki gün gerçekleşen toplantı sonrası geldi.

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O İlde Yaşayanları Sevindiren Haber: 2 Yeni Metro Hattı Kuruluyor

O İlde yaşayanları yakından ilgilendiren açıklama önceki gün gerçekleşen toplantı sonrası geldi.

10 Nisan 2018 Salı 09:03
O İlde Yaşayanları Sevindiren Haber: 2 Yeni Metro Hattı Kuruluyor

Vatandaşlara yeni metro hattı müjdesi geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı son dakika açıklamasında Bursalıları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Aktaş, tamamı yer altından geçecek şekilde planlaması yapılan ve şehrin en yoğun bölgelerini kapsayarak hazırlanan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini bu yıl içerisinde atmayı planladıklarını açıkladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başkan Aktaş, kentin tarihi bölgelerinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’in de katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Aktaş, sanayi ile iç içe yaşayan Bursa’nın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü, "eski Bursa" olarak anılan bölgenin özellikle Uludağ güzergahında olması sebebiyle dezavantajlar yaşadığını, yoğunluğun trafik düzenini ağırlaştırdığını belirtti.

Aktaş, göreve geldikten sonra trafik ve ulaşım konusunda hamleler yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yeni metro yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız son görüşmede, ’Kesinlikle raylı sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula’ şeklinde tavsiyeleri oldu. Metro tamamen yer altı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. İnşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulu Cami Hanlar Bölgesi ve Yıldırım’ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu’nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve trafiğin akışını bozmayacak."

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